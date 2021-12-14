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Соседка поделилась подробностями трагедии в частном детском садике на юге Москвы

Иван Линдеманн
22:16 14.12.2021
Мальчика, выпавшего из окна, доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Женщина, проживающая в подъезде дома на Донбасской улице, где был организован частный садик и откуда из окна выпал ребенок, рассказала корреспонденту «Звезды», почему люди водили сюда детей.

По ее словам, этот «садик» обходился родителям дешевле. Существовал он года три, и за это время никаких происшествий не было. Жильцы не жаловались.

«Вижу приводят-уводят детей маленьких. Они говорят, объявление где-то есть о садике», - рассказала женщина.

Однажды ей удалось поговорить с одной из мам, которая заявила, что даже не обратила внимания на условия в квартире-садике. Женщина, которая привела ребенка, сообщила соседке: главное, чтобы он был под присмотром.

О том, что из окна третьего этажа на улице Донбасская в Москве выпал 5-летний ребенок, стало известно во вторник, 14 декабря, вечером. Мальчика доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

«По предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними», - заявили в прокуратуре Москвы.

Известно, что на момент происшествия в трехкомнатной квартире находились шесть малолетних и один взрослый. Предварительно, женщина, которая присматривала за детьми, находилась на кухне, а мальчик вышел на балкон и упал.

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