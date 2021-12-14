Небензя заявил о разногласиях по теме климата в мировом сообществе

Тема климата привела к расколу в международном сообществе. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Международное сообщество глубоко расколото по тематике климата. Это было видно в Глазго, но тогда необходимость достичь консенсуса вынудила наших западных коллег вести себя демократично, учитывать позиции всех стран», – цитирует постпреда ТАСС.

Кроме того, по словам Небензи, сейчас страны Запада пытаются проигнорировать мнение 80 членов ООН, не поддержавших текст, а также навязать им позицию климатических активистов.

Ранее сообщалось, что юная шведская экоактивистка Грета Тунберг пренебрежительно высказалась относительно 26-й Конференции ООН об изменении климата в Глазго. По мнению девушки, настоящая работа продолжается вне залов заседаний.