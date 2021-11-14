«Бла-бла-бла»: Грету Тунберг не впечатлил саммит по климату в Глазго
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг пренебрежительно высказалась относительно завершившейся накануне в Глазго 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26). Содержание почти двухнедельных мероприятий она описала единственным выражением «бла-бла-бла».
«Но настоящая работа продолжается вне этих залов», - отметила девушка в своем аккаунте в Twitter.
Тунберг добавила, что она вместе с последователями экодвижения не намерена сдаваться.
Ранее активистка выступила на открытии миланской молодежной конференции Youth4Climate с обличительной речью, в которой заявила, что мировые лидеры занимаются пустословием вместо реальных действий. Тунберг указывала, что для борьбы с загрязнением окружающей среды требуются радикальные решения, которые власти не предоставляют.