В стране и мире «Бла-бла-бла»: Грету Тунберг не впечатлил саммит по климату в Глазго Анна Берестовая Экоактивистка Грета Тунберг описала саммит по климату в Глазго как «бла-бла-бла». © Фото: Iain McGuinness Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг пренебрежительно высказалась относительно завершившейся накануне в Глазго 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26). Содержание почти двухнедельных мероприятий она описала единственным выражением «бла-бла-бла». «Но настоящая работа продолжается вне этих залов», - отметила девушка в своем аккаунте в Twitter. Тунберг добавила, что она вместе с последователями экодвижения не намерена сдаваться. Ранее активистка выступила на открытии миланской молодежной конференции Youth4Climate с обличительной речью, в которой заявила, что мировые лидеры занимаются пустословием вместо реальных действий. Тунберг указывала, что для борьбы с загрязнением окружающей среды требуются радикальные решения, которые власти не предоставляют. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика