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Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Иван Линдеманн
20:35 14.12.2021
Ранее комитет Государственной думы РФ по охране здоровья также поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал парламентариям принять его в первом чтении.
Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
© Фото: ТРК Звезда
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Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил в первом чтении законопроект от QR-кодах в общественных местах. Профильный комитет рассмотрел законопроект к первому чтению с участием вице-премьера России Татьяны Голиковой, главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее комитет Государственной думы РФ по охране здоровья также поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал парламентариям принять его в первом чтении. Как отметили члены комитета, введение сертификатов является временным инструментом, который нужен для предотвращения распространения коронавируса в РФ.

Сегодня, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин обсудил проект о QR-кодах на совещании с членами правительства. Введение ограничений с QR-кодами на транспорте в преддверии новогодних праздников может создать для людей много проблем, отметил президент.

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