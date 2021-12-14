Срок действия QR-кодов у переболевших COVID-19 москвичей продлили до года

Срок действия QR-кодов, которые выдаются переболевшим жителям столицы, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник подчеркнул, что новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев, а шестимесячные – продлятся до года в автоматическом режиме в последний день срока действия.

Также будут обновлены на год со дня выздоровления те QR-коды, шестимесячный срок по которым уже истек, но само заболевание наступило менее года назад.

Собянин добавил, что меры приведены в соответствие с федеральной нормой о сроках действия цифровых электронных сертификатов.

Мэр столицы добавил, что с трех до двух календарных дней также сокращается срок действия QR-кодов, выданных после отрицательного ПЦР-теста. Причиной стало ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма.

Мэр Москвы добавил, что ситуация с распространением заболевания в городе продолжает оставаться стабильной: за последнюю неделю число выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций - на 6%.

Собянин отметил, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей.