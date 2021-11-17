В Минздраве уточнили срок действия QR-кодов для заболевших COVID-19 после вакцинации

Если россиянин, который сделал прививку от коронавируса, все же заразится инфекцией, то его QR-код, свидетельствующий о вакцинации и действующий в течение года, будет аннулирован. В то же время, после выздоровления гражданин получит новый QR-код, свидетельствующий о перенесенной болезни, сроком на полгода. Это следует из приказа Минздрава РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события», - сказано в тексте документа.

В приказе также говорится, что справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях россияне могут получить по устному запросу в лечебном учреждении либо в МФЦ. В электронном виде документ о вакцинации от коронавирусной инфекции есть на сайте госуслуг, его также можно распечатать.