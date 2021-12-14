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Разведчики ЮВО отбили нападение «врага» при помощи АК-12 и гранат

17:40 14.12.2021
На стрельбах под Волгоградом бойцы отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, после чего в составе взводов вели оборону с последующим переходом в контратаку.
Разведчики ЮВО отбили нападение «врага» при помощи АК-12 и гранат
© Фото: Минобороны РФ
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При выполнении нормативов боевой стрельбы военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) использовали оружие разного вида, в том числе новейший автомат АК-12, сообщили в пресс-службе округа.

Помимо АК-12, для того, чтобы обезвредить передовые группы условного противника, разведчики использовали ручные гранаты. Чтобы незаметно подойти к врагу, бойцы отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций.

Занятия по огневой подготовке проводились на нескольких учебных местах, где разведчики сдавали нормативы изготовки к бою.

Перед тем как выйти на огневой рубеж, военнослужащие ознакомились с требованиями безопасности и условиями выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, а также изучили порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила открытия и ведения огня и способы определения дальности до цели.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение Российской армии и заменит АК-74М.

АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Ранее новинку опробовали морские пехотинцы Балтфлота в ходе тренировки в Калининградской области.

АК-12 был разработан по программе «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения солдат и офицеров ВС РФ.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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