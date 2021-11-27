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Проверили на прочность: как «черные береты» проходят обучение в Калинградской области

Максим Румянцев
10:49 27.11.2021
Психологическая полоса препятствий - это одно из обязательных и регулярных упражнений на учебном полигоне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Свой профессиональный праздник сегодня отмечает морская пехота России. Эти войска были учреждены еще Петром I и за несколько веков доказали свою эффективность. И продолжают поддерживать себя в форме.

В Калининградской области обстановка максимально приближена к боевой. Патроны холостые, но в остальном все, как в условиях реального огневого контакта с противником. Вадим Гончаров - командир отделения. Его задача не только подавить неприятеля в своем секторе, но и руководить действиями своего подразделения. Кому-то и помочь, поддержать.

«Не каждый может выдержать, например, перепрыгнуть через огонь, зайти в рамку оконную горящую», - рассказал командир отделения Вадим Гончаров.

Больше десяти лет опыта за плечами контрактника. Психологическую полосу препятствий знает, как свои пять пальцев. Двести метров по прямой, около десятка испытаний и море огня. Все для того, чтобы погрузить бойцов в атмосферу реального боя.

Личное оружие - новейшие АК-12. Самая последняя разработка концерна Калашников. Морским пехотинцам Балтфлота автоматы попали в руки совсем недавно. Уже успели пристрелять и оценить по достоинству. Через такие испытания прогоняют не только новобранцев. Психологическая полоса препятствий - это одно из обязательных и регулярных упражнений на учебном полигоне.

«Как минимум это дает уверенность в себе, в своем оружии, в товарище, который выполняет задачу рядом с тобой», - добавил заместитель командира роты по военно-политической работе Константин Лыско.

Воевать морпехов учат не только на земле, но и в небе и море. Подразделения «черных беретов» готовы в любой момент с получением приказа отправиться туда, где они нужнее. Стремительным броском, чтобы выбить противника с захваченных позиций или внезапно оказаться в тылу, десантируясь с воздуха.

Материал подготовили: Кира Карон, Аркадий Украинский

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