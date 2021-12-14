Кабмин утвердил создание военных учебных центров при восьми вузах

В Калининграде, Брянске, Кургане, Оренбурге, Москве, Якутске, Твери и Ханты-Мансийске появятся военные центры при гражданских вузах. Распоряжение об их создании подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе, размещенном на интернет-портале правовой информации, сказано, при каких конкретно университетах будут созданы такие центры.

О планах создать еще восемь новых военных учебных центров в нескольких гражданских российских вузах в прошлом месяце сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Замминистра также добавил, что в России за пять лет создано 28 учебных центров для военной подготовки студентов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров