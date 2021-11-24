В гражданских вузах РФ планируется создать еще восемь военных центров

Восемь новых военных учебных центров планируется создать в нескольких гражданских российских вузах, сообщил статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков на заседании коллегии Министерства обороны РФ в среду.

«На заседании коллегии Минобороны России вынесен вопрос создания новых военных учебных центров», - сказал Панков.

Для утверждения на заседание коллегии вынесен вопрос создания военных учебных центров в интересах Главного командования Сухопутных войск. Их предлагается создать при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Оренбургском государственном университете, Северо-Восточном федеральном университете имени.Аммосова (Якутск) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва).

В интересах Главного командования Военно-морского флота – при Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (Калининград), Главного командования Воздушно-космических сил – при Тверском государственном техническом университете, Главного автобронетанкового управления – при Курганском государственном университете, департамента ресурсного обеспечения – при Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск).

По словам Панкова, «выбор перечисленных вузов неслучаен».

«Этому предшествовала большая работа. Представленные вузы прошли серьезный конкурсный отбор. Все они соответствуют предъявляемым критериям и – что немаловажно – получили поддержку комплексной комиссии министерств обороны Российской Федерации и науки и высшего образования, а также региональных властей», - отметил замминистра.

По указанию главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и на основании решений коллегии по каждому вузу была проведена комплексная комиссионная оценка, утверждены акты готовности вузов к организации военной подготовки студентов, сообщил Панков.

Замминистра добавил, что в России за 5 лет созданы 28 учебных центров для военной подготовки студентов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин