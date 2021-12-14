СМИ: мэра колумбийского города пытались взорвать в аэропорту
Два взрыва в аэропорту, предположительно, были направлены против мэра Кукуты Хайро Яньеса.
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В аэропорту города Кукута в Колумбии, который находится на границе с Венесуэлой, прогремело два взрыва. По данным издания El Tiempo, первую атаку совершил смертник. В результате происшествия было повреждено несколько домов. Во втором случае, по предварительным данным, сдетонировал подозрительный ящик, из-за чего погибли двое полицейских.
Сейчас все рейсы в воздушной гавани отложены. СМИ считают, что взрывы в аэропорту, предположительно, были направлены против мэра города Хайро Яньеса.
Однако чиновник уже вылетел на рейсе Кукута - Богота в момент взрывов.
В Колумбии уже случались атаки, направленные на официальных лиц страны. Так, летом был обстрелян вертолет с находящимся внутри президентом Колумбии Иваном Дуке и другими чиновниками.