СМИ: мэра колумбийского города пытались взорвать в аэропорту

В аэропорту города Кукута в Колумбии, который находится на границе с Венесуэлой, прогремело два взрыва. По данным издания El Tiempo, первую атаку совершил смертник. В результате происшествия было повреждено несколько домов. Во втором случае, по предварительным данным, сдетонировал подозрительный ящик, из-за чего погибли двое полицейских.

Сейчас все рейсы в воздушной гавани отложены. СМИ считают, что взрывы в аэропорту, предположительно, были направлены против мэра города Хайро Яньеса.

Однако чиновник уже вылетел на рейсе Кукута - Богота в момент взрывов.

В Колумбии уже случались атаки, направленные на официальных лиц страны. Так, летом был обстрелян вертолет с находящимся внутри президентом Колумбии Иваном Дуке и другими чиновниками.