Вертолет с президентом Колумбии был обстрелян

Вертолет, с находящимся внутри президентом Колумбии Иваном Дуке, обстреляли неизвестные лица. Также внутри воздушного транспорта в момент атаки находились министр иностранных дел, глава Минобороны страны, губернатор департамента Северный Сантандер и мэр Кукуты.

В вертолет выстрелили минимум шесть раз. В результате случившегося никто из пассажиров или экипажа не пострадал.

«Благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию», - описал произошедшее телеканал Noticias Caracol.

На транспорт совершили нападение после завершения главой государства работы в Сардинате, незадолго до приземления в городе Кукута. Информацию об инциденте подтвердил сам Дуке.