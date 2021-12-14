В стране и мире Конфликт в Донбассе Путин заявил о силовых методах Киева в нарушение минских договоренностей Анна Назайкина Ранее президент Финляндии выражал серьезную обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации на Украине. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что власти Украины в нарушение минских договоренностей полагаются на силовые методы. «Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты», - сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее в канцелярии Ниинисте сообщали, что президенты РФ и Финляндии провели телефонные переговоры, в ходе которых главы двух стран обсудили ситуацию на Украине. Финский лидер выразил серьезную обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации и отметил необходимость поиска дипломатических путей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика