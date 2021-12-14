Экипажи двух «Варшавянок» Черноморского флота отрабатывают алгоритмы применения ракет

Экипажи подводных лодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол» в соответствии с планом боевой подготовки приступили к сдаче курсовой задачи Л-1, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Чтобы успешно сдать эту задачу, экипажи подводных лодок должны уметь оперативно загрузить боезапас и организовать охрану корабля при стоянке на причале, а также владеть алгоритмами действий при применении ракетного вооружения и по управлению подводной лодкой при погружении и всплытии.

Отработка курсовой задачи Л-1 входит в план боевой подготовки подводных сил ЧФ в зимнем периоде обучения. В нее входят мероприятия по подготовке ПЛ к походу и обеспечению ее безопасности в пунктах базирования.

Сообщается, что тренировки проходят в пунктах базирования кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз. В них принимают участие подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» «Старый Оскол» и «Великий Новгород».

Подводные лодки модифицированного 636-го проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины), «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО.

Ранее подлодка «Великий Новгород» успешно уничтожила отряд кораблей условного противника в Черном море.

Поразить неприятеля удалось с одного точного выстрела ракетами «Калибр». Пуски были электронными. Эти учения стали одним из этапов контрольной проверки подготовки за текущий год.

Материал подготовила Алиса Кононенко