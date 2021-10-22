Подлодка «Великий Новгород» уничтожила «Калибрами» морские цели в Черном море

Подводная лодка «Великий Новгород» успешно уничтожила отряд кораблей условного противника в Черном море. Экипаж субмарины заметил угрозу и начал срочное погружение на глубину.

Поразить неприятеля удалось с одного точного выстрела ракетами «Калибр». Пуски были электронными. Эти учения стали одним из этапов контрольной проверки подготовки за текущий год.

Сразу после уничтожения целей экипаж отработал всплытие и борьбу за живучесть. Всего в маневрах в Южном военном округе сейчас участвуют около 8 000 человек и порядка 350 единиц техники.

Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия.

Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка».

Подводные лодки модифицированного 636-го проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины), «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3» либо «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «поверхность-воздух».

На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК. Главным ударным оружием являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», которые выстреливаются из торпедного аппарата. Именно такими ракетами стреляла по террористам на территории Сирии подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону».