Военный эксперт рассказал, как будет «охотиться» беспилотник С-70

Плоское сопло двигателя БПЛА С-70 «Охотник», а также конфигурация этого аппарата делают его незаметным в радиолокационном плане. Обнаружить его будет достаточно сложно. Об этом и других возможностях российского беспилотника в беседе со «Звездой» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Может выполнять вопросы как разведки, так и поражения. Он может охотиться за одиночными кораблями. В то же время он играет важную роль в задачах целеуказания по корабельным ударным группировкам. Он способен будет их обнаруживать на больших дальностях... и передавать данные для высокоточного противокорабельного оружия», - объяснил он.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского БПЛА С-70 «Охотник». В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. С его слов, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач.

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