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Против Тихановской возбудили дело о самовольном присвоении власти

Анна Берестовая
23:25 12.10.2021
В Белоруссии обвинили Тихановскую и Латушко в самовольном присвоении власти.
Против Тихановской возбудили дело о самовольном присвоении власти
© Фото: Steffi Loos Keystone Press Agency Globallookpress
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В Белоруссии инициировано расследование нового уголовного дела против покинувших страну в прошлом году оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. В рамках него политиков обвинили в самовольном присвоении власти либо же звания должностного лица.

Соответствующую информацию обнародовал официальный представитель СК республики Сергей Кабакович. Как он отметил, следствие полагает, что обвиняемые граждане организовали фиктивные органы госвласти и управления, а также псевдопредставительства Белоруссии на территории иностранных государств.

Согласно сведениям, озвученным Кабаковичем, Светлана Тихановская и Павел Латушко якобы незаконно вступили в переговоры с различными представителями международных организаций и других государств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью представителя СК Белоруссии на национальном телевидении.

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