Против Тихановской возбудили дело о самовольном присвоении власти

В Белоруссии инициировано расследование нового уголовного дела против покинувших страну в прошлом году оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. В рамках него политиков обвинили в самовольном присвоении власти либо же звания должностного лица.

Соответствующую информацию обнародовал официальный представитель СК республики Сергей Кабакович. Как он отметил, следствие полагает, что обвиняемые граждане организовали фиктивные органы госвласти и управления, а также псевдопредставительства Белоруссии на территории иностранных государств.

Согласно сведениям, озвученным Кабаковичем, Светлана Тихановская и Павел Латушко якобы незаконно вступили в переговоры с различными представителями международных организаций и других государств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью представителя СК Белоруссии на национальном телевидении.