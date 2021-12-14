Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию на Украине

Глава Финляндии Саули Ниинисте обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине. Ниинисте также отметил, что намеревается во вторник, 14 декабря, провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Главной темой разговора стала тревожная ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации», - сказано в сообщении канцелярии финского главы.

Говоря о двусторонних отношениях между Финляндией и США, президент Ниинисте напомнил Байдену об основных принципах финской политики безопасности.

«Президент Ниинисте поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом», - также сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Также финский президент выразил соболезнования Джо Байдену в связи с гибелью людей в результате торнадо в Соединенных Штатах, уточняется в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска страны на Украину никогда не было. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли Штаты от этой идеи.

Несколькими днями ранее американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили и скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе. К такому решению главы государств пришли во время телефонных переговоров.

При этом позже в Госдепе заявили, что Байден не заключал никаких сделок с президентом РФ Владимиром Путиным в отношении Украины.