Взрыв в монастыре: что известно о ЧП в Серпухове

Восемь человек остаются в подмосковных больницах после взрыва на территории монастыря в Серпухове. Один подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Госпитализирован и подозреваемый в случившемся - он сейчас в реанимации. По предварительной информации, 18-летний выпускник православной гимназии привел в действие самодельную бомбу.
На ступенях при входе в гимназию - следы крови и осколки. Утром здесь прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство. Его пронес на себе 18-летний выпускник гимназии. Взрыв был такой силы, что обвалились стены.
«Дети босиком бежали практически, кто в тапках, в летней одежде, в рубашках. Бежали для того, чтобы спрятаться в трапезной. Ребенок мне позвонил, признаки какие-то у него оглушения есть, кричит в телефон: "Дедушка, дедушка, приезжай скорей, тут дым какой-то, здесь какие-то трещины, какие-то взрывы"», - рассказывает родственник одной из учениц гимназии.
Часть детей бросилась врассыпную, других учителя успели отвести в безопасное место в самой гимназии.
«Нам дали какие-то таблетки, чтобы голова не болела, и все успокоились. Я не испугался, только четвероклассницы испугались, они плакали изо всех сил», - говорит ученик Денис Рябов.
Выпускник гимназии прошел на территорию в 8.24 утра. В это время у детей как раз только начинаются занятия. До уроков по традиции - молитва, которую в этот раз оборвал взрыв.
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