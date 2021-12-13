Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Взрыв в монастыре: что известно о ЧП в Серпухове

Диана Сирази
20:50 13.12.2021
В результате происшествия десять человек получили различные травмы, сам подрывник находится в реанимации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Восемь человек остаются в подмосковных больницах после взрыва на территории монастыря в Серпухове. Один подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Госпитализирован и подозреваемый в случившемся - он сейчас в реанимации. По предварительной информации, 18-летний выпускник православной гимназии привел в действие самодельную бомбу.

На ступенях при входе в гимназию - следы крови и осколки. Утром здесь прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство. Его пронес на себе 18-летний выпускник гимназии. Взрыв был такой силы, что обвалились стены.

«Дети босиком бежали практически, кто в тапках, в летней одежде, в рубашках. Бежали для того, чтобы спрятаться в трапезной. Ребенок мне позвонил, признаки какие-то у него оглушения есть, кричит в телефон: "Дедушка, дедушка, приезжай скорей, тут дым какой-то, здесь какие-то трещины, какие-то взрывы"», - рассказывает родственник одной из учениц гимназии.

Часть детей бросилась врассыпную, других учителя успели отвести в безопасное место в самой гимназии.

«Нам дали какие-то таблетки, чтобы голова не болела, и все успокоились. Я не испугался, только четвероклассницы испугались, они плакали изо всех сил», - говорит ученик Денис Рябов.

Выпускник гимназии прошел на территорию в 8.24 утра. В это время у детей как раз только начинаются занятия. До уроков по традиции - молитва, которую в этот раз оборвал взрыв.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сильнее всех пострадал 15-летний подросток, который тоже заходил в гимназию - у него рваные раны, контузия и ожоги. Всего пострадало десять человек - у них черепно-мозговые травмы и ушибы. Семеро детей сейчас находятся в больнице.

«У них контузия легкой и средней степени. Поэтому я думаю, что после того, как они побудут в нашей больнице, их обязательно посмотрит лор-врач, оценит эту ситуацию, мы назначим лечение, я думаю, что последствий никаких не будет. Ни один ребенок не подлежит реанимации, состояние у них ближе к удовлетворительному», - поясняет главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Выпускник зашел на территорию монастыря с главного входа, той же дорогой, что и все ученики. Прошел мимо поста охраны, потом на его пути был жилой дом и 200 метров он преодолел до гимназии.

Охранники объясняют, что юноша не вызвал у них никаких подозрений.

«Какой он подрывник? Он такой же ученик идет с рюкзаком», - говорят сотрудники.

Чтобы близко подойти к гимназии, нужно набрать специальный код - комбинацию из четырех цифр. Гимназия огорожена, есть железная калитка железная калитка, которая по коду. У вход в железное здание тоже железная дверь и код.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Что сподвигло бывшего выпускника на такой поступок, выясняет следствие. Для бывших одноклассниц новость о подрыве стала шоком.

«Он был добрым и позитивным, часто улыбался. Никто бы не мог ожидать, что это мог сделать именно он. Скорее всего, он хотел отомстить учителям за учительский булинг - там это частая ситуация», - рассказывает бывшая ученица гимназии.

Сначала информация о состоянии самого юноши разнилась - то сообщали, что он погиб на месте, то, что жив и могут сработать другие взрывные устройства, которые он пронес на себе. Но других бомб саперы не обнаружили. И вот, что точно ясно к этой минуте.

«Сам непосредственно бывший ученик православной гимназии находится в реанимации, врачи пытаются спасти его жизнь. Он получил множественные ранения, в том числе и ампутацию ноги», - комментирует старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что родители мальчика развелись несколько лет назад и последние годы парень жил на два дома. Соседи до сих пор не могут поверить в случившиеся.

«Он такой доброжелательный мальчишка, всегда поздоровается, предложит помощь», - вспоминает одна из соседок.

А вот об увлечении отца оружием и стрельбой, кажется, из соседей никто и не догадывался. В профиле мужчины в социальных сетях - сплошь фото с оружием.

«Правоохранительные органы разбираются, в чем причины, мотивы такого преступления, ну а наша задача обеспечивать все меры безопасности, чтобы школы и другие социальные учреждения могли бы избежать вот таких страшных и трагических событий», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Есть версия, что виной всему проблемы со здоровьем парня. По некоторым данным у мальчика был рак, ему удалили щитовидную железу и, возможно, после тяжелой болезни произошел гормональный сбой. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:15 В стране и мире
Путин призвал Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО
18:45 В стране и мире
СМИ: умер режиссер Сергей Соловьев
18:01 В стране и мире
Видео
Адвокат Япончика оценил приговор убийцам криминального авторитета
17:35 В стране и мире
Видео
«Следственный комитет Хабиба»: Нурмагомедов впервые прокомментировал инцидент с задержанием брата
15:22 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Серпухове детей
Популярное
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.