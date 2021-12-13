В стране и мире Взрыв в монастыре: что известно о ЧП в Серпухове Диана Сирази В результате происшествия десять человек получили различные травмы, сам подрывник находится в реанимации. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Восемь человек остаются в подмосковных больницах после взрыва на территории монастыря в Серпухове. Один подросток находится в состоянии средней степени тяжести. Госпитализирован и подозреваемый в случившемся - он сейчас в реанимации. По предварительной информации, 18-летний выпускник православной гимназии привел в действие самодельную бомбу. На ступенях при входе в гимназию - следы крови и осколки. Утром здесь прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство. Его пронес на себе 18-летний выпускник гимназии. Взрыв был такой силы, что обвалились стены. «Дети босиком бежали практически, кто в тапках, в летней одежде, в рубашках. Бежали для того, чтобы спрятаться в трапезной. Ребенок мне позвонил, признаки какие-то у него оглушения есть, кричит в телефон: "Дедушка, дедушка, приезжай скорей, тут дым какой-то, здесь какие-то трещины, какие-то взрывы"», - рассказывает родственник одной из учениц гимназии. Часть детей бросилась врассыпную, других учителя успели отвести в безопасное место в самой гимназии. «Нам дали какие-то таблетки, чтобы голова не болела, и все успокоились. Я не испугался, только четвероклассницы испугались, они плакали изо всех сил», - говорит ученик Денис Рябов. Выпускник гимназии прошел на территорию в 8.24 утра. В это время у детей как раз только начинаются занятия. До уроков по традиции - молитва, которую в этот раз оборвал взрыв. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сильнее всех пострадал 15-летний подросток, который тоже заходил в гимназию - у него рваные раны, контузия и ожоги. Всего пострадало десять человек - у них черепно-мозговые травмы и ушибы. Семеро детей сейчас находятся в больнице. «У них контузия легкой и средней степени. Поэтому я думаю, что после того, как они побудут в нашей больнице, их обязательно посмотрит лор-врач, оценит эту ситуацию, мы назначим лечение, я думаю, что последствий никаких не будет. Ни один ребенок не подлежит реанимации, состояние у них ближе к удовлетворительному», - поясняет главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник. Выпускник зашел на территорию монастыря с главного входа, той же дорогой, что и все ученики. Прошел мимо поста охраны, потом на его пути был жилой дом и 200 метров он преодолел до гимназии. Охранники объясняют, что юноша не вызвал у них никаких подозрений. «Какой он подрывник? Он такой же ученик идет с рюкзаком», - говорят сотрудники. Чтобы близко подойти к гимназии, нужно набрать специальный код - комбинацию из четырех цифр. Гимназия огорожена, есть железная калитка железная калитка, которая по коду. У вход в железное здание тоже железная дверь и код. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Что сподвигло бывшего выпускника на такой поступок, выясняет следствие. Для бывших одноклассниц новость о подрыве стала шоком. «Он был добрым и позитивным, часто улыбался. Никто бы не мог ожидать, что это мог сделать именно он. Скорее всего, он хотел отомстить учителям за учительский булинг - там это частая ситуация», - рассказывает бывшая ученица гимназии. Сначала информация о состоянии самого юноши разнилась - то сообщали, что он погиб на месте, то, что жив и могут сработать другие взрывные устройства, которые он пронес на себе. Но других бомб саперы не обнаружили. И вот, что точно ясно к этой минуте. «Сам непосредственно бывший ученик православной гимназии находится в реанимации, врачи пытаются спасти его жизнь. Он получил множественные ранения, в том числе и ампутацию ноги», - комментирует старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. Известно, что родители мальчика развелись несколько лет назад и последние годы парень жил на два дома. Соседи до сих пор не могут поверить в случившиеся. «Он такой доброжелательный мальчишка, всегда поздоровается, предложит помощь», - вспоминает одна из соседок. А вот об увлечении отца оружием и стрельбой, кажется, из соседей никто и не догадывался. В профиле мужчины в социальных сетях - сплошь фото с оружием. «Правоохранительные органы разбираются, в чем причины, мотивы такого преступления, ну а наша задача обеспечивать все меры безопасности, чтобы школы и другие социальные учреждения могли бы избежать вот таких страшных и трагических событий», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Есть версия, что виной всему проблемы со здоровьем парня. По некоторым данным у мальчика был рак, ему удалили щитовидную железу и, возможно, после тяжелой болезни произошел гормональный сбой. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика