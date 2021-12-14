Катастрофа федерального масштаба: как смертоносные торнадо уничтожают города в США

Президент Джо Байден назвал последствия обрушившейся на США серии разрушительных торнадо катастрофой федерального уровня. Жертвами стихии стали как минимум 90 человек. Без крова остались тысячи семей, сотни тысяч домов без воды и электричества.

В штате Кентукки в эпицентр попал небольшой городок Мэйфилд. Один из смерчей чуть не похоронил заживо работников свечного завода. Под руинами оказались больше ста человек. Кианна Парсонс – одна из сотрудниц – вела из под завалов прямую трансляцию, несмотря на то, что ее придавило железобетонными конструкциями.

«Я очень напугана, но я стараюсь сохранять спокойствие. Я застряла под стенами, я буду последним человеком, который выйдет отсюда. Все будет хорошо, и завтра мы пойдем отмечать мой день рождения. Ведь он через пару часов, уже почти 10 часов, пора петь мне "happy birthday"» – говорила девушка.

Спасатели все-таки вызволили ее и еще 40 работников. На данный момент 60 человек числятся пропавшими без вести. Судя по кадрам с места происшествия, торнадо буквально раскидал железобетонные стены. Поисковые работы не останавливают, хотя под завалами сложно дышать из-за разлившихся бочек с химикатами. Нацгвардия оцепила периметр. Масштабные разрушения по всему западу штата Кентукки. Стерты с лица земли целые кварталы городов, огромные склады, а вместо некоторых жилых домов – котлованы.

«Заднюю дверь выбило, и она прилетела мне в лицо. Дул такой сильный ветер, что валил нас с ног. Мы с сыном упали в коридоре, держали наших собак и молились», – сказала пострадавшая жительница штата Кентукки Джанет Кимп.

Смерч играючи переворачивал тяжелые железнодорожные составы, уносил автобусы и машины. Общее число погибших 90 человек, среди них и дети.

«Мне послышался звук поезда, я выглянул в окно и увидел, как повсюду летают предметы. Времени спуститься в подвал совсем не осталось, начался полный бардак», – поделился воспоминаниями Джеймс Поттер.

Пострадавшие мечутся с фотографиями родных, пытаясь выяснить их судьбу. Президент США Джо Байден назвал удары стихии крупнейшими в истории страны.

«Это один из крупнейших катаклизмов в нашей истории. Я позвонил губернаторам штатов, в которых был ураган. Губернатор Кентукки так описал происходящее: "Это похоже на зону боевых действий, только хуже"», – отметил глава государства.

Постоянно приходящие сводки и, правда, похожи на боевые: в Эдвардсвилле штата Иллинойс в результате обрушения склада погибли шесть человек. После частичного разрушения дома престарелых в Арканзасе два человека погибли и 20 до сих пор находятся под завалами. В штатах Теннесси и Кентукки перебои с электричеством, без света и воды остаются больше двухсот тысяч человек.

«Все это длилось около четырех минут. После того, как все затихло, я выглянул из подвала, чтобы оглядеться, и увидел, что у моего дома нет даже стен», – рассказал пострадавший Майкл Лонг.

Министр внутренней безопасности США заявил, что ликвидация последствий только в одном Кентукки может занять несколько месяцев. Спасательным и поисковым работам может помешать непогода и новые торнадо.