Морпехи Балтфлота совершили рейд на обнаруженную с БПЛА инфраструктуру «противника»

В ходе тренировки на полигоне Хмелевка в Калининградской области расчеты БПЛА «Орлан-10» совершили марш в назначенный район, развернули пункт управления и провели воздушную разведку местности.

Обстановку осложняли непростые метеоусловия - туман в сочетании с моросящим дождем. Несмотря на это, военнослужащим удалось обнаружить командные пункты и склады с боеприпасами условного противника и своевременно передать сведения подразделениям морской пехоты.

Получив координаты, морпехи выполнили ориентирование на местности, а затем совершили рейд во «вражеский» тыл. Чтобы успешно справиться с задачей, военным пришлось применить навыки маскировки, скрытного передвижения и установки минно-взрывных устройств. Невзирая на погоду, бойцы задание выполнили.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 50 военнослужащих морской пехоты и около пяти расчетов БПЛА «Орлан-10».

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Это один из основных БПЛА российских Вооруженных сил.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Взаимодействие морпехов и беспилотников на полигоне Хмелевка отрабатывается не впервые - так, в августе артиллеристы морской пехоты Балтфлота провели стрельбы с помощью расчетов БПЛА.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко