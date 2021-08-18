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Морпехи Балтфлота направили огонь артиллерии на «противника» с помощью беспилотников

Алексей Курильченко
16:19 18.08.2021
Артиллеристы морской пехоты провели стрельбы с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Морпехи Балтфлота направили огонь артиллерии на «противника» с помощью беспилотников
© Фото: Минобороны РФ
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В рамках лагерного сбора артиллерийские подразделения морской пехоты Балтийского флота на полигоне Хмелевка провели тренировку по стрельбе и управлению огнем совместно со штатным подразделением беспилотных летательных аппаратов. В ходе тренировки были задействованы комплексы беспилотного воздушного наблюдения и разведки «Элерон-3» и «Орлан-10».

С помощью БПЛА морским пехотинцам удалось обнаружить десантные силы условного противника на подходе к побережью и передать их координаты на командный наблюдательный пункт. В свою очередь артиллеристы сосредоточенным огнем систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удар по десантным средствам условного противника в море, а затем и по десанту, осуществляющему высадку на побережье Калининградской области.

Кроме этого, с помощью «Элерона-3» были обнаружены огневые точки «противника» на побережье, которые были уничтожены с помощью минометов. Летательные аппараты проходили над целями примерно на высоте около 250 метров и передавали точные сведения для руководства стрельбами.

Всего к этапу боевой стрельбы морской пехоты Балтийского флота было привлечено около 100 артиллеристов, задействовано более 20 единиц артиллерийских орудий, систем залпового огня и минометов.

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