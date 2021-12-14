ФСБ задержала более тысячи боевиков и их пособников с начала года

В России не допущено совершения ни одного теракта с начала года. Спецслужбами ликвидированы 23 боевика, еще более 300 задержаны. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. По словам Бортникова, особое внимание уделяется профилактической работе для предотвращения различного рода угроз.

«Предотвращено 65 преступлений террористической направленности. В ходе реализации оперативно-боевых и иных специальных мероприятий в регионах, где обстановка имела предпосылки к осложнению, уничтожены 23 бандита, включая четверых главарей. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник», - рассказал Бортников в ходе заседания.

Директор ФСБ отметил, что совместно с Роскомнадзором с начала года в Интернете заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду.