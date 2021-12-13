ФСБ показала кадры задержания сторонников украинских неонацистов в России

Сотрудники ФСБ РФ совместно с полицией и СКР задержали в 37 регионах России более 100 сторонников украинской экстремистской организации «М.К.У.»*. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У."*, созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб», - информирует спецслужба.

В сообщении отмечается, что Главным следственным управлением СК РФ в отношении Краснова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК России, а сам молодой человек в настоящий момент объявлен в международный розыск.

Целью оперативных мероприятий, по данным ФСБ, являлось пресечение инспирированной Красновым в разных российских регионах акции, в рамках которой его сторонникам посредством Интернета давались указания о совершении террористических атак и массовых убийств.

Среди задержанных сторонников «М.К.У.»* оказались, в том числе, трое администраторов интернет-сообществ данной экстремистской организации. Кроме того, правоохранители располагают информацией, что двое задержанных мужчин могли готовить вооруженные нападения на образовательные учреждения.

«В Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У."* двух экстремистских групп, численностью пять и восемь человек соответственно. В адресах их проживания изъяты: гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности», - информирует ФСБ.

В отношении остальных задержанных, среди которых есть лица, которые вели личную интернет-переписку с Егором Красновым и получали от него инструкции по проведению экстремистских акций, сейчас проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых правоохранители вынесут соответствующие процессуальные решения либо примут меры профилактики.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области, который подозревается в производстве взрывчатки.

*«М.К.У.» - террористическая организация, запрещена в РФ