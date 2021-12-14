В Роспотребнадзоре сообщили о создании тест-системы для выявления «омикрона»

Ученым удалось создать новую тест-систему, которая позволяет выявлять наличие омикрон-штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», - сказала она в ходе собрания РАН.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, штамм продолжит свое распространение, в связи с чем ожидается рост числа госпитализаций и смертей.

Медики из ЮАР, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.