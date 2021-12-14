В МВД рассказали о способах уведомления автовладельцев о вскрытии их машин

Уведомлять граждан о вскрытии полицией их автомобилей будут за сутки по Интернету, почте или телефону. Это следует из утвержденного министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым проекта приказа МВД, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие. О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия, информируется собственник», - сказано в проекте приказа.

Владельца автомобиля предлагается уведомлять «путем направления уведомления посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления». Помимо этого, разрешается направлять уведомление «в виде телефонограммы», но с условием последующего направления уведомления на бумажном носителе.

Также разрешается использовать «информационно-телекоммуникационные сети». Их будут направлять с адреса почты органа внутренних дел. В самом уведомлении должны быть прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» транспортного средства, а также сведения об обстоятельствах его вскрытия.

Ранее депутаты Госдумы приняли проект закона, который расширяет полномочия полиции и корректирует перечень оснований для вскрытия сотрудниками правоохранительных органов автомобилей.