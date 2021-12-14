Синоптик назвал «закошмариванием» данные о сильнейшем за 28 лет снегопаде в Москве

Синоптик Александр Шувалов в беседе со «Звездой» рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве, а также прокомментировал сообщения о том, что на столицу обрушился сильнейший за 28 лет снегопад.

«30 ноября этого года в Москве и Подмосковье выпало до 20 мм осадков. То есть практически вдвое больше. Кричать после этого, что это что-то уникальное за 28 лет, это “закошмаривать” на ровном месте. Есть масса годов, в которые количество осадков было не только сравнимо, но и гораздо выше, чем то, что мы видели сегодняшней ночью... Мы вот этот посыл о том, что это апокалипсический снегопад, просто-напросто отметаем с негодованием», - заявил специалист.

Кроме того, Шувалов рассказал, каких погодных условий следует ожидать москвичам в ближайшие дни.

«У нас ближайшие осадки придут с потеплением в четверг, но там будет плюсовая температура, поэтому осадки в виде мокрого снега. Небольшие, местами умеренные. От 2 до 5 мм. Это половина того, что выпало этой ночью», - сказал Шувалов.

По его словам, в пятницу, 17 декабря, начнется похолодание. В ночь на воскресенье температура может понизиться до 7-8 градусов мороза, предупредил синоптик.

Ранее синоптики предупредили, что столичный регион во вторник, 14 декабря, окажется в так называемой барической седловине - области между двумя антициклонами, расположенными в шахматном порядке. На фоне этого температура в столичном регионе будет колебаться в районе -1 градуса, прогнозируются гололедица, ожидается облачная погода, без существенных осадков.