Военный эксперт назвал «Охотник» одним из ведущих аппаратов на рынке беспилотной авиации

Беспилотник С-70 «Охотник» разработан с применением искусственного интеллекта, в его конструкции использованы специальные материалы и покрытия, делающие его не только малозаметным для систем ПВО противника, но и одним из ведущих аппаратов на рынке беспилотной авиации. О преимуществах БПЛА рассказал «Звезде» военный эксперт Иван Коновалов.

«Мы в тренде. Здесь есть масса важных моментов, как искусственный интеллект, применение самых разных материалов. И здесь масса всего такого, что делает этот беспилотник одним из ведущих аппаратов на рынке беспилотной авиации», - поделился он.

Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова показали первый образец беспилотника «Охотник» с плоским реактивным соплом, благодаря которому удалось уменьшить радиолокационную заметность машины.

«На международном рынке вооружений беспилотники - серьезный тренд, которым увлекаются все покупатели. Беспилотники стали серьезным фактором на поле боя. Обратите внимание на турецкий Bayraktar, который стал предметом широких дискуссий в прессе. Необходимо было предъявить свой, наш российский беспилотник», - добавил Коновалов.

Эксперт выразил уверенность, что беспилотник пойдет на экспорт, но перед этим необходимо «насытить нужды Российской армии».

Материал подготовил Андрей Аркадьев