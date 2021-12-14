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Расчеты беспилотников отточат мастерство управления «Орланами» под Волгоградом

12:01 14.12.2021
Совместно с беспилотниками будет применяться современный комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Это позволит точнее определить местонахождение противника, быстрее провести тактическую разведку на большой дальности и вовремя передать сведения на командный пункт.
Расчеты беспилотников отточат мастерство управления «Орланами» под Волгоградом
© Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Прудбой под Волгоградом стартовали тактико-специальные занятия для расчетов беспилотников мотострелкового соединения ЮВО. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В ходе тренировки специалисты будут искать стационарные и подвижные объекты в заданном квадрате местности, после чего передадут их координаты на пункт управления. Одна из основных задач - отработка взаимодействия с артиллерийскими подразделениями и корректировка огня артиллерии.

Также расчетам беспилотников предстоит определить отклонение снарядов от цели и выдать поправки на командно-наблюдательные пункты батарей и дивизионов.

Для улучшения коммуникации совместно с беспилотниками будет применяться современный комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Это позволит точнее определить местонахождение противника, быстрее провести тактическую разведку на большой дальности и вовремя передать сведения на командный пункт.

Сообщается, что в тренировке задействовано более десяти расчетов беспилотников «Орлан-10» и «Элерон».

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Это один из основных БПЛА российских Вооруженных сил.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

В составе комплекса - рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы.

БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» способны находиться в воздухе от двух до 18 часов и выполнять задачи на высоте от нескольких десятков до нескольких тысяч метров. Аэродинамика позволяет беспилотникам в штатных режимах работать на скоростях от 40 до 160 километров в час, передавая сведения оператору, находящемуся на расстоянии до 60 километров от места работы беспилотного аппарата.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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