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«Это опустошение»: житель американского Мэйфилда рассказал о последствиях разрушительного торнадо

Роман Захаров
08:59 13.12.2021
По данным властей Кентуки, эта серия торнадо стала самой разрушительной за всю историю штата.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: BipPress, twitter
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Число жертв разрушительного торнадо в американском штате Кентуки превысило 100 человек. Поиск пропавших без вести продолжается и власти уверены, что в итоге погибших будет значительно больше. На кадрах, снятых с воздуха, виден масштаб разрушение: от города Мэйфилд с населением 10 тысяч человек почти ничего не осталось - многие строения разрушены полностью, автомобили перевернуты и искорежены, повсюду обломки конструкций и мусор.

«Итак, это опустошение, это нечто. Никогда не видел ничего подобного. Никогда не видел, чтобы торнадо делал что-то подобное. Посмотрите на это, весь город выглядит вот так. Весь город просто разлетелся на куски. Посмотрите на это, это был один из банков. Так что, в любом случае, пойду делать свои дела дальше», - рассказал местный житель.

В связи с гибелью людей Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Джо Байдену. По словам местных властей, эта серия торнадо была самой разрушительной за всю историю штата. Сейчас многие жители только начинают возвращаться в свои дома, а точнее в то, что от них осталось. Некоторые из них настолько в отчаянии, что даже не разбирают завалы, а просто  пытаются отвлечься.

Власти штата попросили признать последствия торнадо федеральной катастрофой. Помимо Кентукки, о жертвах сообщили также в Арканзасе, Теннеси и Иллинойсе.

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