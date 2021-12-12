В стране и мире Губернатор Кентукки назвал число жертв смертельных ураганов Марина Крижановская Смертельные ураганы торнадо уже опустошили сообщества в 6 штатах США. © Фото: Caromirna Sanchez XinHua Globallookpress Читайте нас на: Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель более чем 80 жителей штата. «Это число может превосходить более 100. Это самое смертельное торнадо, которое мы когда-либо встречали», - сообщил он в своем Twitter-аккаунте. Ранее Бешир написал, что уже огромное количество людей изъявило свое желание помочь жителям штата Кентукки. «Этим утром мы получили 7479 пожертвований на общую сумму 829 085 долларов. Если вы хотели бы помочь нашим семьям выздороветь и восстановиться, посетите Team Western Kentucky Tornado Relief Fund (Команда Фонда помощи торнадо Западного Кентукки - прим. ред.). Каждый доллар имеет значение», - призвал он. Ранее президент России Владимир Путин направил Джо Байдену соболезнования в связи с гибелью людей при ураганах. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США», - написал Путин. Он выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика