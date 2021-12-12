Актер сериала «Ликвидация» сообщил о госпитализации сына с тяжелой травмой

Российский актер Максим Дрозд сообщил на своей странице в Instagram о том, что его сын был госпитализирован с тяжелой травмой.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору», - написал Дрозд.

О причинах происшествия звезда сериала «Ликвидация» не сообщил.

При этом, как утверждает сайт mk.ru, вечером в субботу в Москве произошла драка с участием сына актера. Издание утверждает, что участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание. Позже его госпитализировали в больницу им. Боткина.

Российский актер Максим Дрозд также известен по сериалам «Бандитский Петербург 2», «По законам военного времени», «Проклятый рай», «Литейный», «Тихая охота», «Штрафбат».