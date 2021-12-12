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Актер сериала «Ликвидация» сообщил о госпитализации сына с тяжелой травмой

Виктория Ивашечкина
23:41 12.12.2021
По информации СМИ, сын артиста пострадал в ходе драки в Москве.
Актер сериала «Ликвидация» сообщил о госпитализации сына с тяжелой травмой
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
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Российский актер Максим Дрозд сообщил на своей странице в Instagram о том, что его сын был госпитализирован с тяжелой травмой. 

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору», - написал Дрозд.

О причинах происшествия звезда сериала «Ликвидация» не сообщил.

При этом, как утверждает сайт mk.ru, вечером в субботу в Москве произошла драка с участием сына актера. Издание утверждает, что участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание. Позже его госпитализировали в больницу им. Боткина. 

Российский актер Максим Дрозд также известен по сериалам «Бандитский Петербург 2», «По законам военного времени», «Проклятый рай», «Литейный», «Тихая охота», «Штрафбат».

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