Володин сообщил о снятии проекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или наличие антител к инфекции, на поездах дальнего следования и самолетах снимут с рассмотрения. Об этом 12 декабря сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – написал он в своем Telegram-канале

Парламентарий уточнил, что такое решение является результатом диалога ГД и правительства с учетом мнений регионов и обращений граждан. Окончательный вердикт по поводу снятия законопроекта, по словам Володина, будет вынесен в понедельник на Совете Государственной думы.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что важные детали по готовящимся законопроектам о QR-кодах будут доработаны ко второму чтению.