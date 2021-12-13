В МИД РФ заявили, что действия США напоминают подготовку к Карибскому кризису

Действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО заставляют думать, что Запад готовится к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике», - объяснил Рябков свою позицию.

Дипломат добавил, что чем ближе подобные системы будут появляться у российских рубежей, «тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом».

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», - сказал замминистра иностранных дел в интервью РИА Новости.

Сергей Рябков также напомнил, что Москва ранее предлагала альтернативный вариант эскалации - неразмещение такого рода оружия вблизи границ РФ, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных действий, в том числе различных учений.

При этом дипломат подчеркнул, что российской стороне нужны гарантии, которые «должны быть правовыми, юридически обязывающими».

Ранее Рябков рассказал, что несмотря на предупреждения РФ, военная инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к российским границам. Он также отметил, что по этой причине президент России поручил добиваться долгосрочных гарантий безопасности.