Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые из России и Европы создали технологию производства костных имплантов с лекарственным покрытием

Ян Брацкий
06:30 12.09.2021
Сейчас ученые завершают испытания на базе Томского политехнического университета, а после планируют приступить к доклиническим испытаниям.
Ученые из России и Европы создали технологию производства костных имплантов с лекарственным покрытием
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Швеции, Германии и Великобритании разработали инновационный способ по созданию костных имплантов из особого титанового сплава. Изготовленные по этой технологии материалы приживаются лучше.

Его специально распечатывают на 3D-принтере, а сам он уже содержит в себе лекарственные препараты для борьбы с воспалительными процессами, которые очень часто сопровождают подобные операции.

«... С помощью 3D-печати мы изготавливаем импланты сразу по размеру пациента, а также задаем параметры поверхности, чтобы лучше "прикреплялось" покрытие. А после - наносим полимерные микрокапсулы с кальций-карбонатными микрочастицами, в которые загружен лекарственный препарат дексаметазон, который подавляет иммунный ответ, борется с воспалениями... », - рассказала ТАСС руководитель проекта, ведущий научный сотрудник центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Мария Сурменева.

В будущем, разработку томских ученых можно будет применять для доставки лекарственных препаратов к органам и тканям пациента. Кроме того, используемая технология увеличивает процент приживаемости титановых имплантов, снижает риск послеоперационных осложнений и увеличивает срок службы вживляемых материалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 В стране и мире
ФБР опубликовало один из засекреченных документов по терактам 11 сентября
06:02 В стране и мире
СМИ: три ракеты упали около международного аэропорта Эрбиля в Ираке
03:13 В стране и мире
Видео
Переписать полностью: автоэксперт оценил идею изменения ПДД
01:07 В стране и мире
Видео
Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве
00:01 В стране и мире
«Вы будете счастливы»: Трамп ответил на вопрос об участии в выборах 2024 года
Популярное
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Видео
Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.