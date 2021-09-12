Ученые из России и Европы создали технологию производства костных имплантов с лекарственным покрытием

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Швеции, Германии и Великобритании разработали инновационный способ по созданию костных имплантов из особого титанового сплава. Изготовленные по этой технологии материалы приживаются лучше.

Его специально распечатывают на 3D-принтере, а сам он уже содержит в себе лекарственные препараты для борьбы с воспалительными процессами, которые очень часто сопровождают подобные операции.

«... С помощью 3D-печати мы изготавливаем импланты сразу по размеру пациента, а также задаем параметры поверхности, чтобы лучше "прикреплялось" покрытие. А после - наносим полимерные микрокапсулы с кальций-карбонатными микрочастицами, в которые загружен лекарственный препарат дексаметазон, который подавляет иммунный ответ, борется с воспалениями... », - рассказала ТАСС руководитель проекта, ведущий научный сотрудник центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Мария Сурменева.

В будущем, разработку томских ученых можно будет применять для доставки лекарственных препаратов к органам и тканям пациента. Кроме того, используемая технология увеличивает процент приживаемости титановых имплантов, снижает риск послеоперационных осложнений и увеличивает срок службы вживляемых материалов.