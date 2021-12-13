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Роспотребнадзор опубликовал правила доставки еды во время пандемии

Роман Захаров
06:34 13.12.2021
Согласно рекомендациям, владелец агрегатора обязан, в том числе, довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце на официальном сайте.
Роспотребнадзор опубликовал правила доставки еды во время пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Роспотребнадзор разместил на своем официальном сайте правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии COVID-19.

В сообщении, в том числе, отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Эти данные должны быть размещены на сайте

Помимо этого, курьеры обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки антисептиками, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медкнижкой.

При получении заказа необходимо обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми была произведена данная продукция. Должны быть указаны: дата изготовления, срок годности и условия хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.

В заключение Роспотребнадзор напомнил про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа - курьер обязан поставить продукцию возле двери, отойти от двери на расстояние примерно 1,5 метра и сообщить заказчику о доставке по телефону.

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