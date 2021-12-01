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Эксперт развеял популярный миф об аккумуляторе смартфона

Роман Захаров
03:57 01.12.2021
Специалист Сергей Половников рассказал, можно ли заряжать смартфон, когда он полностью не разрядился.
Эксперт развеял популярный миф об аккумуляторе смартфона
© Фото: Vladimir Chinnov, flickr
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Информация о том, что батарея смартфона быстро приходит в негодность, если заряжать устройство понемногу, не соответствует действительности. Об этом рассказал руководитель известного агентства, занимающегося исследование рынка телекоммуникаций и специализирующегося на технологиях связи, Сергей Половников.

Так, эксперт напомнил, что многие россияне, опасаясь скорого выхода из строя батарейки мобильного устройства, ставят свои гаджеты на зарядку лишь после того, как они полностью разрядятся. Однако такое представление о работе батареи Половников назвал «мифом из прошлого».

«Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами», - объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

При этом эксперт напомнил, что аккумуляторы смартфона действительно неизбежно теряют емкость, но происходит это, по его словам, под воздействием времени.

«Деградация батареи в гаджете - это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство», - сказал Сергей Половников.

Специалист добавил, что стандартная батарея для телефона эффективно работает в течение примерно двух лет, а потом ее качество начинает падать. Он посоветовал просто менять аккумулятор, когда срок его службы подойдет к концу.

«Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов», - подчеркнул Половников.

Ранее IT-специалист Евгений Кашкин объяснил, почему нельзя заряжать «замороженный» смартфон. По его словам, опасность заключается в возникновении конденсата и повышенной влажности: эти факторы могут оказаться критическими, и гаджет перестанет работать.

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