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Опережая график: как проходят работы по отсыпке насыпей на участке реконструкции БАМа

06:05 13.12.2021
На участке Огорон-Молдавский из 13,6 километров уже выполнено и готово к укладке верхнего строения пути два километра насыпи.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО), участвующие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), провели работы по отсыпке насыпи железнодорожного полотна.

На участке реконструкции БАМа Огорон-Молдавский из 13,6 километров уже выполнено и готово к укладке верхнего строения пути два километра насыпи. Специалисты с помощью тяжелой строительной техники выполняют очистку основания насыпи от грунта и вывозят его в специальные карьеры.

Военнослужащие ежедневно сталкиваются с определенными трудностями. В частности, резким понижением температуры воздуха, а также выполнением работ в заболоченных местах. Они отсыпаются только при промерзании грунта более одного метра.

«Работы ведутся с опережением графика почти на полтора месяца, в конце него планируется укладка верхнего строения пути», - заявил инженер производственной части Сергей Акользин.

С момента реконструкции участков БАМа на протяжении 45 километров было вырублено лесонасаждений в полосе отвода площадью 163 Га. Для реконструкции БАМа от ВВО привлечено более 500 военнослужащих, задействовано свыше 350 единиц техники различного назначения.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа в Амурской области.

Министр обороны распорядился начать работы в режиме видеосвязи. На месте событий находился замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.

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