Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что в современном мире люди страдают от повышенного употребления сахара. По словам эксперта, последствия этого весьма печальные.

Диетолог объяснила, что добавленные сахара - это группа веществ, которые необходимо стараться исключать из рациона. Дело в том, что высокое потребление сахара часто приводит к ожирению. По словам Зеленцовой, частое употребление больших доз этого продукта делает клетки нечувствительными к нему. На фоне этого у человека появляется диабет второго типа, повышается риск возникновения болезни Альцгеймера.

«В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет», - подчеркнула диетолог, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, при большом количестве сахара страдает печень и «усиливается процесс гликации белков». Это приводит к тому, что нарушается функция коллагена, что ведет к ускоренному старению кожи.

Врач посоветовала обратить внимание на скрытые источники сахара: хлеб, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, каши быстрого приготовления. По словам Светланы Зеленцовой, производители часто «скрывают» сахар на этикетке, называя его иначе: глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в белом хлебе содержит белая мука, вода и дрожжи, поэтому по сути он является практически «сахаром». По словам эксперта, при ежедневном употреблении хлеб из белой муки наносит большой вред.

Диетолог отметила, что употребление белого хлеба может привести к диабету и очень резкому повышению веса, а также к инсулинорезистентности.