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Врач перечислила лучшие продукты для щитовидной железы

Майя Мусиенко
05:02 13.12.2021
По словам специалиста, необходимо употреблять пищу богатую йодом и аминокислотами.
Врач перечислила лучшие продукты для щитовидной железы
© Фото: pexels.com
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Нормальная работа щитовидной железы невозможна без йода. Для того чтобы поддерживать его уровень в организме достаточно употреблять в пищу некоторые продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

«Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод. Его мы можем получить из морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, фейхоа, хурмы, грецких орехов», – отметила специалист в разговоре с РИА Новостями.

Кроме того, врач отметила, что для правильной выработки гормонов организму требуются тирозин и селен. Первый содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах и бананах, а вторым крайне богат бразильский орех.

Ранее врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что обезжиренные продукты менее полезны для организма по сравнению с обычными.

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