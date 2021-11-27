Диетолог рассказала об опасности белого хлеба

В белом хлебе содержит белая мука, вода и дрожжи, поэтому по сути он является практически «сахаром». Как рассказала диетолог Елена Соломатина, при ежедневном употреблении хлеб из белой муки наносит большой вред.

«Когда мы съедаем белый хлеб, у нас повышается уровень глюкозы и инсулина. Какое-то время человек испытывает прилив энергии, но потом у него резко появляется усталость и раздражительность», - заявила диетолог телеканалу «Москва 24».

Специалист отметила, что употребление белого хлеба может привести к диабету и очень резкому повышению веса, а также к инсулинорезистентности. Так рассматривать его следует как десерт, и употреблять совсем в малых количествах. Хлеб из цельнозерновой муки и ржаной хлеб - гораздо полезнее для здоровья.