Найк Борзов рассказал о влиянии Соловьева на отечественный рок

В восьмидесятые годы прошлого века режиссер Сергей Соловьев своими фильмами создал настоящий культ отечественного рок-н-ролла. Таким мнением со «Звездой» поделился рок-музыкант Найк Борзов, вспоминая о кинодеятеле.

Певец выразил искренние соболезнования в связи с кончиной режиссера, а также рассказал о том, какую важную роль Соловьев сыграл в его судьбе.

«Мне вдвойне приятно, что Сергей, не зная меня вообще, – мы с ним никогда не встречались – посоветовал одной из своих учениц пригласить меня на роль, в которой он видел только меня. Это для меня было, конечно, очень почетно, и это сыграло очень серьезную роль в моем отклике на этот проект», – признался музыкант.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Сообщается, что причиной смерти режиссера стал сердечный приступ. Зрителям хорошо знакомы его картины: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и «Дом под звездным небом».