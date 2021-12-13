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Пираты похитили шесть членов экипажа с контейнеровоза в Гвинейском заливе

Анна Касаткина
23:04 13.12.2021
Это уже десятый случай похищения людей в море за год.
Пираты похитили шесть членов экипажа с контейнеровоза в Гвинейском заливе
© Фото: Paul Christian Gordon, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Пираты захватили контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили шесть членов экипажа. Об этом сообщает специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По данным издания, судно подверглось атаке в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба (Экваториальная Гвинея). По предварительным данным, похищено шесть членов экипажа.

Под каким флагом шло судно и национальная принадлежность членов экипажа не сообщаются.

Отмечается, что это уже десятый случай похищения людей в море за год. Всего за 2021 год похитили 76 моряков. Район Гвинейского залива считается опасным для судоходства.

В конце октября экипаж российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе. Сигнал бедствия был получен от контейнеровоза «Люция», шедшего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

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