В Москве ожидается «погодный сэндвич» на предстоящей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичный регион в начале следующей недели придет потепление, а в конце - похолодание. Более того, высота сугробов увеличится до 30 сантиметров.

«Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик также отметил, что потепление не сможет растопить большие сугробы, которые появились в Москве и области после сильных снегопадов. Тишковец добавил, что температура воздуха по ночам повысится до -1 градуса в первой половине предстоящей недели, а днем столбики термометров достигнут нулевой отметки.

«Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега», - подчеркнул специалист.

Ранее синоптик предсказала потепление на следующей неделе в Москве. По словам Татьяны Поздняковой, атлантический теплый воздух, прибытие которого ожидается в столице, принесет с собой снегопад.