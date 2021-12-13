Военные медики ЗВО передали более 200 баллонов с кислородом для больных COVID-19 в Орловской области

Специалисты медслужбы военного клинического госпиталя Западного военного округа (ЗВО) продолжают вырабатывать и передавать медицинский кислород после установки мобильной станции в Орловской области.

Военные медики совершили марш из города Пушкин в город Орел по дорогам общего пользования протяженностью более 1,1 тыс. километров для оказания помощи пациентам Орловской области в борьбе с COVID-19.

Специалисты ежедневно вырабатывают до 800 кг сжиженного кислорода для больницы им. С.П.Боткина в городе Орле с помощью специальной мобильной установки.

Решение на выделение и отправку специалистов медицинской службы ЗВО для оказания помощи местным жителям приняли после обращения местных властей о содействии в совместной борьбе с коронавирусом.

Всего более чем за две недели работы специалисты ЗВО выработали и передали более 200 40-литровых баллонов газообразного кислорода для лечения заболевших коронавирусом.

Военные специалисты продолжают выполнять задачи по пополнению запасов кислорода до полной нормализации состояния в регионе.

В ноябре медучреждения республики Крым, в том числе Севастополя, получили очередную партию кислорода с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа. Кислород будут использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

Поставки жизненно необходимого газа производятся в крымские больницы регулярно в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки кислорода. Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО передано порядка 20 тонн газа.