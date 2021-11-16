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С военных аэродромов ЧФ и ЮВО передали 20 тонн кислорода для борьбы с COVID-19 в Крыму

Анна Касаткина
00:00 16.11.2021
Поставки жизненно необходимого газа производятся в крымские больницы регулярно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Медучреждения республики Крым, в том числе Севастополя, получили очередную партию кислорода с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа. Кислород будут использовать для лечения пациентов с коронавирусом, рассказали в Минобороны РФ.

Поставки жизненно необходимого газа производятся в крымские больницы регулярно в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки кислорода. Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО передано порядка 20 тонн газа.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» <figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее сообщалось, что военные железнодорожники ЦВО передали больницам Хакасии и Тувы 200 баллонов кислорода.

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