«Яйцо», «кусок глины» и «страшная Аленка»: как в России решают проблему приводящих в недоумение скульптур

В Ялте разгорелся скандал из-за памятника семье Николая II. Жители города оказались настолько впечатлены новым монументом, что впоследствии данное произведение искусство пришлось демонтировать. Людей возмутил и художественный замысел автора и то, что средства на его воплощение полечены из бюджета.

Чтобы сдвинуть скульптуру с места, основание пришлось выдалбливать лопатами. Как будто памятник здесь уже пустил корни. Да вот все равно не прижился. «За» народное искусство - только те, кто его создавал. Все остальные - оказались против. Критиковали и любители, и профессионалы.

Скульптор-монументалист, член Союза художников СССР, заслуженный художник РФ Алексей Архипов в беседе со «Звездой» назвал пластическую задумку автора памятника неудачной.

«Сама пластическая идея, мне кажется, неудачна сама по себе. Да, я понимаю, что это некий шар. Возможно, даже некое яйцо. И получается, что яйцо утащило с собой царскую семью. Но это как-то глупо. И непонятно зачем», - заявил он.

В Министерстве культуры Крыма тоже не оставили без внимания неоднозначный памятник царской семье. По словам представителей ведомства, Минкультуры к нему никакого отношения не имеет, как и Ливадийский дворец-музей. После скандала авторы вывезли свое творение подальше от публики - теперь только закрытые показы.

«Это раскрытие именно трагизма. Там с точки зрения академической скульптуры, академического рисунка, я не претендовал на звание великого художника. Сам по себе памятник - это просто эмоция. Эмоция трагедии», - заявил автор скульптуры Юрий Майоров.

Глава администрации Ялты ранее заявлял, что власти города вообще не давали разрешения на установку этой скульптуры.

В Москве временная скульптура Урса Фишера «Большая глина №4 также не получила одобрения жителей города. Многие посчитали такое современное искусство неэстетичным. Ряд москвичей в соцсетях подвергли жесткой критике скульптуру, негативно отреагировав на ее появление в столице.

Также следует вспомнить о памятнике Аленке, который был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством».

Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник. Впоследствии стало известно, что скульптуру Аленки из Нововоронежа Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей. Тогда уточнялось, что торги продолжались почти три часа, было сделано 33 шага на повышение.