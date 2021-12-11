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В Крыму демонтировали раскритикованную скульптуру семьи Николая II

Алексей Курильченко
16:07 11.12.2021
В Минкульте региона утверждают, что художественные достоинства памятника вызвали споры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В крымсксой Ливадии демонтировали и вывезли скульптуру царской семьи Романовых. Монумент соседствовал с Ливадийским дворцом - резиденцией российских императоров. Инсталляция представляет собой изображение императора Николая II и его семьи в обрамлении крыльев с отверстиями, похожими на дыры от пуль.

«По отношению к нашему памятнику пошла волна негатива. Люди стали писать, что придут и разобьют его. Что бы сохранить памятник от вандализма, мы решили его перевезти в безопасное место. Он будет храниться на закрытой территории, ее местоположение не хочу говорить», - рассказал «Звезде» директор просветительского центра посольства Российской империи Андрей Крупин.

Как сообщили РИА Новости в министерстве культуры республики, скульптура вызвала споры из-за плохо качества исполнения. При этом в Минкульте заявили, что она не имеет никакого отношения к Ливадийскому дворцу.

Ранее на аукционе Sotheby’s в Женеве продали драгоценности царской семьи Романовых. Лот ушел за 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей). Речь идет о броши с сапфиром в 26,8 карата в бриллиантовом обрамлении и серьгах с сапфирами и бриллиантами огранки «роза».

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В Крыму демонтировали раскритикованную скульптуру семьи Николая II
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