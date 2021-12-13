Найден способ обратить диабет вспять

Неизвестный ранее гормон, отвечающий за выработку инсулина в организме человека, обнаружили ученые Гарвардского университета. Речь идет о веществе под названием фабкин.

По мнению исследователей, в процессе производства соединения принимают участие клетки, которых не хватает у людей с диабетом и первого, и второго типов. Уровень фабкина в организме больных людей при этом аномально высокий. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

В ходе лабораторных испытаний исследователи ввели грызунам антитела для нейтрализации гормона. Из подопытных животных отобрали тех, кто имел риск к развитию диабета. Оказалось, уже начавшееся заболевание предотвращается, а еще не начавшееся так и не получает развития.

По мнению авторов открытия, оно позволяет пересмотреть фундаментальное понимание того, как работают гормоны. Следующий шаг - испытания на людях и появление новых методов лечения диабета у людей, полагают ученые.