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Бывший коллега напавшего на дантиста в Москве мужчины рассказал о его психологических проблемах

Анна Касаткина
18:24 13.12.2021
По словам собеседника телеканала, нападавший из-за проблем со здоровьем вынужден был уйти с работы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Напавший на стоматолога в Москве мужчина покинул свое место работы в одной из московских кинокомпаний из-за психологических проблем. Об этом «Звезде» рассказал его знакомый и бывший коллега, продюсер Артур Гюлумян.

Ранее СМИ сообщили, что 59-летний Мурад Оганесян, ранивший врача ножом в одной из частных клиник столицы, работал в группе компаний, которая в том числе выпустила фильмы «Сволочи», «Неадекватные люди» и ряд других. По словам собеседника телеканала, появившаяся в медиа информация о том, что Оганесян занимался продюсированием фильмов, неверна. Гюлумян отметил, что его бывший коллега занимался реализацией прав.

Он также добавил, что Оганесян покинул свое место работы около пяти лет назад.

«Если я не ошибаюсь, у него были психологические проблемы и он, собственно, покинул из-за этого компанию», - сказал продюсер.

Инцидент в клинике в Ясном проезде произошел днем в понедельник, 13 декабря. Недовольный лечением пациент устроил скандал на ресепшен, а затем бросился на своего лечащего врача с ножом. Дантиста госпитализировали с ранением живота. Злоумышленника позже задержали дома, против него возбуждено уголовное дело.

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